2018-10-03T07:30:48+03:00
Общество

В Перми пьяный священник совершил кражу в магазине

Он приговорен к штрафу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Свердловском районном суде рассматривалось уголовное дело в отношении священника Пермской епархии Российской православной церкви. Служащий Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря обвинялся в краже.

Батюшка украл сумку в ТРК «Семья». При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело прекращено. Вина священника доказана, он должен выплатить штраф, сообщили в Свердловском районном суде.

Ранее мы писали, что в центре Перми в спа-салоне по ночам торговали алкоголем. В Перми сотрудники полиции совместно с представителями МЧС и прокуратуры проверили спа-салон, расположенный в многоквартирном доме на улице Пушкина. В ходе проверки полицейские выяснили, что в салоне клиентам нелегально продают алкоголь. Лицензии у владельцев заведения на реализацию спиртного нет. Местные жители постоянно жаловались на шум по ночам, который не дает им спать. Теперь заведению грозит штраф до трех миллионов рублей.

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