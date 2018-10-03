В Прикамье прививки от гриппа уже поставили более 400 тысяч человек

СЕГОДНЯ 06:56 2018-10-03T06:56:19+03:00

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В Прикамье циркулируют характерные для осени риновирусы. За прошедшую неделю с 24 по 30 сентября уровень заболеваемости ОРВИ соответствует эпидемиологическому порогу. Вирусов гриппа не обнаружено.

Тем не менее, в крае активно проводится вакцинация против гриппа – привито более 400 тыс. человек, сообщили в краевом Роспотребнадзоре. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов.

Эпидемиологи напоминают, что вакцинация является наиболее основным средством профилактики гриппа. Прививка обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в нынешнем сезоне и входят в ее состав.

Медики советуют прививать детей, начиная с 6 месяцев. Кроме того, вакцинация рекомендуется людям, страдающим хроническими заболеваниями. Также большое внимание уделяется профилактике гриппа среди пожилых людей, беременных женщин, призывников, студентов и работников медицинских и социальных организаций, транспорта и коммунальной сферы.