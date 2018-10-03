«Молот-Прикамье» проиграл шестой матч подряд

СЕГОДНЯ 05:58 2018-10-03T05:59:23+03:00

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«Молот-Прикамье» встречался в Альметьевске с «Нефтяником». Пермские болельщики надеялись, что команда прервет неудачную серию из пяти поражений. Но этого не случилось, «молотобойцы» уступили в шестом матче подряд.

Пермская команда открыла счет в матче. На 24 минуте шайбу забросил Дельнов. На пропущенный гол хозяева ответили тремя заброшенными шайбами. За три минуты до конца основного времени встречи Шайхулов отквитал один гол, но на большего у «молотобойцев» не хватило времени. 2:3 - очередное поражение пермяков.

В восьми встречах подопечные Дмитрия Крамаренко набрали только пять очков. Вместе с еще тремя командами они замыкают турнирную таблицу первенства ВХЛ.

- Мы сражались с первой и до последней секунды, не сдавались, - отметил главный тренер «молотобойцев» Дмитрий Крамаренко. - К сожалению, пропустили голы в меньшинстве и в итоге проиграли. Находимся сейчас в сложной ситуации, загнаны в угол. Но, наверное, сейчас и познается коллектив: насколько он умеет найти в себе силы исправить положение, что мы из себя представляем, как личности и в целом, как команда. Выход один – верить друг в друга и сражаться каждую секунду, проведенную на льду. Другого пути нет.