В Перми сгорел дом на ул. Левшинской

СЕГОДНЯ 05:48 2018-10-03T05:48:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 3 октября в Орджоникидзевском районе Перми загорелся жилой дом по улице Левшинской. Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть в 1.17. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.

- В 1.57 пожар был локализован, - сообщил в краевом МЧС. - В 2.21 горение было ликвидировано. В результате пожара сгорела и обрушилась крыша дома, повреждены стены.

Ранее мы писали, что в массовой аварии у КамГЭСа погибла 76-летняя женщина. Еще шесть человек пострадали. Трех человек госпитализировали в медсанчасть №7. У всех сочетанные травмы. 45-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей подключили аппарат искусственной вентиляции легких. 19-летнего молодого человека отвезли в травмпункт. Остальные участники ДТП от госпитализации отказались.