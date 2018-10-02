В Прикамье будут судить пьяного водителя, по вине которого погиб пассажир

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-02T19:21:06+03:00

В аварии пострадали еще пять человек

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Молодой житель Чернушки обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Чернушинец, несмотря на состояние опьянения, усадил в свой автомобиль шесть пассажиров и отправился в путь по автодороге Чернушка – Тюш. Но водитель не справился с управлением, и его автомобиль опрокинулся в кювет. При этом один из пассажиров автомобиля скончался на месте происшествия, двое пассажиров серьезно пострадали, еще трое - получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемому грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним также, что утром 2 октября в Орджоникидзевском районе Перми у КамГЭСа на улице Новогайвинской произошла страшная авария. Столкнулись несколько автомобилей. В аварии погибла 76-летняя женщина. Еще шесть человек пострадали