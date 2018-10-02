В сквере имени Розалии Землячки протестировали отремонтированный фонтан

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-02T15:16:50+03:00

Он не работал более 15 лет

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2 октября состоялся тестовый запуск фонтана в сквере имени Розалии Землячки. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, фонтан не работал более 15 лет. Еще предстоит провести комплекс мероприятий по его консервации.

- Фонтан долго не эксплуатировался и находился в ветхом состоянии, - сказал главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. - Нам пришлось разобрать плиты, сделать новую гидроизоляцию, обустроить дно фонтана и покрыть новой мозаикой. Мы сохранили все гранитные элементы, барельефы львов, заново создали центральную чашу и установили современные форсунки.

Также почти закончены работы в самом сквере. Открытие состоится уже 4 октября. Его восстановили в историческом виде: обустроили тротуары и площадки из брусчатки, смонтировали новые фонари, поставили лавочки. Для детей установили горки и лестницы.