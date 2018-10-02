В Перми впервые пройдет фестиваль «Рок в защиту животных»

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-02T14:05:46+03:00

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Благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных» пройдет в Перми впервые. Вместе со столицей Прикамья более 60 городов России и Украины поддержат акцию, посвященную международному дню защиты животных 4 октября

- Обычно к 4 октября, ко дню защиты животных, мы делаем акции – пикеты и митинги в защиту животных, - рассказала организатор акции Галя Море. - Но в этом году рок-группы возьмутся за гитары и микрофоны, чтобы сказать своё «нет» жестокости и насилию по отношению к тем, кто не может за себя заступиться.

Концерт в поддержку животных пройдет 14 октября с 18 до 23 часов в баре BUTLER по адресу улица Петропавловская, 113в. Вход на фестиваль - 500 рублей (по желанию - еда и напитки оплачиваются отдельно). Имеются возрастные ограничения - 18+. Билеты приобретаются прямо перед началом концерта.