В Прикамье пенсионер на даче убил своего племянника

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-02T13:49:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 30 сентября в городскую больницу Кунгура поступил 43-летний пермяк с колото-резаным ранением. Через полтора часа мужчина умер.

Смертельное ранение житель Перми получил на даче у своего дяди в Кунгурском районе. Сначала родственники выпивали, затем между ними возникла ссора и 62-летний пенсионер нанес своему племяннику удар ножом. Затем он сам доставил мужчину в больницу, но спасти племянника не удалось, сообщили в краевом следственном комитете.

Пенсионер задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее мы писали, что в центре Чернушки утром 29 сентября прохожие обнаружили тело молодой девушки. Видимых признаков насилия при этом сотрудникам полиции заметить не удалось. Сейчас в причинах ее смерти будут разбираться следователи, которые назначили медицинскую экспертизу.