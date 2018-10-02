Движение на улице Уральская планируют полностью открыть 15 октября

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-02T13:32:27+03:00

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Капитальный ремонт улицы Уральская продолжается. Сейчас здесь ведется укладка асфальта.

Напомним, что ремонт на участке от цирка до улицы Розалии Землячки начался 1 июля.

- За это время проложен коллектор ливневой канализации, выполнены работы по устройству сети дождевой канализации, проведены работы по разбору дорожной одежды, уложен нижний слой на четной стороне на участке от улицы Розалии Землячки до улицы Крупской и запущено движение автомобилей, - сообщили в пресс-службе пермской администрации. - На этой же стороне ведутся работы по уширению проезжей части.

Трамвайное движение было запущено 1 сентября. А 15 октября планируют открыть движение автомобилей по обоим направлениям.

- Дальше еще предстоит ряд работ по устройству парковочных карманов, восстановлению тротуаров, устройству контактной сети, установке новых опор освещения. Все эти работы будут производиться в течение зимы, и завершающие штрихи будут выполнены в следующем году, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.