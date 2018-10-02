В Перми покажут всемирно известные фильмы о науке и технологиях

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-02T11:36:58+03:00

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С 5 по 7 октября в Перми впервые состоится фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Пермякам покажут фильмы для детей и взрослых. В программу вошли известные документальные фильмы: «АльфаГо» о противостоянии человеческого интеллекта и компьютера и «Музыка ненужных вещей» – о том, как молодые латиноамериканцы делают музыкальные инструменты из отходов. После каждого показа пройдет открытое обсуждение фильмов с экспертами.

Дети смогут увидеть прекрасный фильм «Земля: Один потрясающий день» об удивительной жизни животных в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне.

Также юным зрителям буду предложены различные игры и эксперименты. Взрослых любителей приглашают на «Открытую лабораторную», где каждый сможет проверить, что он помнит из школьного курса. Также в рамках форума состоится Science Slam – научно-популярное стендап-шоу и соревнование ученых.

- В этом году программа фестиваля объединила наиболее актуальные для современного общества темы, - отметил управляющий директор – член правления СИБУРа Алексей Козлов. С одной стороны – это индустрия 4.0, цифровые технологии и искусственный интеллект, с другой – развитие экологического сознания и использование вторичных материалов.

Все мероприятия пройдут в Культурном пространстве «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28). Вход на кинопоказы и лекции свободный. Необходима предварительная регистрация: csff.timepad.ru/event/813843/