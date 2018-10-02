Отопительный сезон: пермяк решил разобраться, кому в домах принадлежат батареи

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-02T10:54:37+03:00

Фотографии экспертизы ущерба, которые сделали в 2017 и 2018 годах, сильно отличаются. Словно оторванный кусок обоев приклеился сам собой и оторвался в другом месте. Фото Виктора Любимова.

Изменить размер текста: A A

С началом отопительного сезона неизбежно увеличение числа аварий, связанных с прорывом радиаторов отопления в квартирах.

Хорошо, если на батареях есть два запорных крана – на обеих трубах, ведущих к радиатору. Тогда в случае протечки хозяин квартиры может быстро перекрыть «тепло». А затем починить радиатор или заменить его.

А если таких кранов нет? Тогда – беда. Придется ждать, пока по вызову приедет аварийная бригада. Пока сантехники разберутся, где в целом доме перекрыть систему отопления. А потом еще предстоит наблюдать, как горячая вода из перекрытой системы с верхних этажей сбегает вам на пол, а оттуда – к соседям снизу.

Именно так и произошло в нежилом помещении, которое приобрел в многоэтажке на улице Автозаводская, 44а пермяк Виктор Любимов.

По «закону вредности» прорыв батареи в купленном им помещении произошел аккурат под Старый Новый год - 12 января в прошлом году. На прорвавшемся радиаторе стоял почему-то всего один запорный кран, на так называемой «обратке» , и перекрыть воду было не возможно, до той поры пока приехавшие аварийщики не нашли в подвале, где перекрывается система, вода бежала и бежала на нижний этаж. И топила парикмахерскую.

- Компромисса с владельцами этой парикмахерской достичь не удалось, и дело дошло до арбитражного суда, - говорит Виктор Любимов. – Сумма предъявленного ущерба составила несколько сотен тысяч рублей, в нее включили и испорченный интерьер, и якобы упущенную выгоду от простоя, и судебные издержки. В то же время мы при всем желании не могли минимизировать этот ущерб, перекрыв батареи.

Согласитесь, весьма жизненная и неприятная ситуация: владелец затопленной помещения перечисляет вам разнообразные убытки, а вы даже не в силах были предотвратить аварию.

Вопрос о том, кому в доме принадлежат батареи, поднимается давно. И до сих пор нет ясности, в каком случае их следует считать общедомовой собственностью, а в каких - зоной ответственности собственника жилья.

Вроде бы по этому поводу 1 апреля 2016 года Минстрой России опубликовал письмо-разъясгнение (N 9506-АЧ/04). В нем, в частности, говорится: «Обогревающие элементы (радиаторы) внутридомовой системы отопления, обслуживающие только одну квартиру, в том числе имеющие отключающие устройства (запорную арматуру), использование которых не повлечет за собой нарушение прав и законных интересов иных собственников помещений многоквартирного дома, в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома не включаются».

По логике, получается – если таких «отключающих» запорных кранов на батарее нет, то она – общедомовое имущество. И отвечать за ее состояние должна управляющая организация.

Однако в конце минстроевского письма есть приписка: это разъяснение Минстроя не является нормативным актом. И, следовательно, на него не получится ссылаться в суде.

- Нам с трудом удалось получить схему отопления нашего дома, да и то не в ТСЖ, а у застройщика, в «Камской долине», - говорит Виктор Любимов. – По этой схеме на радиаторах должны были стоять по два запорных крана, но дом был принят без них.

Что собирается делать дальше Виктор Любимов?

- Буду рад, если мой печальный опыт кому-то поможет, насколько мне известно, подобные ситуации – далеко не редкость, поэтому готов рассказать, как предполагаю действовать дальше, - говорит он. – Во-первых, попытаюсь все-таки добиваться правды в судебных инстанциях, подавая апелляции. Но это затрудняется неясностью нашего законодательства в вопросе о разграничении зон ответственности за радиаторы отопления. Два процесса в арбитражном суде мы проиграли, но я собираюсь подавать апелляции и дойти вплоть до Европейского суда по правам человека, положительный опыт обращения туда у меня уже есть.

Кроме того, сейчас с несколькими собственниками помещений мы готовим письмо в адрес ТСЖ с предложением разграничить эти зоны ответственности, заключив дополнения к договорам на обслуживание дома. Такой шаг, кстати, описывается в минстроевском письме. Если ТСЖ решит поставить на всех батареях по два запорных крана – пусть это будет зона ответственности собственников помещений. Если нет – тогда за них должна отвечать управляющая организация. Наконец, я планирую подать в полицию заявление с просьбой разобраться, насколько законно насчитали мне столь большую упущенную выгоду владельцы затопленной парикмахерской. Есть подозрение, что она надолго не прекращала работу, и предъявленный ущерб незаконно завышен.