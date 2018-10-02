2018-10-02T11:24:25+03:00
Недвижимость

В Березниках из-за аварии около 500 домов оставались без тепла

Ремонтные работы продолжались сутки, сейчас теплоснабжение восстановлено
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В дома Березников вернулось тепло. 500 домов в юго-западной части города на сутки остались без отопления из-за аварии на понизительной насосной подстанции ПН-2 в районе центрального городского стадиона. На время устранения аварии жильцы домов были обеспечены горячим водоснабжением по временной схеме.

- ЧП случилось 1 октября в семь часов утра, - сообщили в администрации города. - Специалисты АО «Березниковская сетевая компания» немедленно приступили к ремонтно-восстановительным работам. На месте аварии работало 3 ремонтно-восстановительные бригады, было задействовано 5 единиц спецтехники. Менее чем за сутки теплоснабжение было восстановлено.

Тем временем, в Перми запуск тепла в жилые дома затягивают управляющие компании и ТСЖ. Хуже всего подается отопление в Ленинском районе краевого центра. В случае отклонения от сроков на УК и ТСЖ будут налагаться штрафы.

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