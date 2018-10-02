2018-10-02T12:03:32+03:00
Общество

В Перми «НОВОГОР» борется с нелегальным сбросом жидких бытовых отходов

Слив сточных вод в неустановленном месте ухудшает экологическую обстановку и приводит к чрезвычайным ситуациям
Константин КЯКИНЕН
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В Перми предприниматели часто сбрасывают отходы там, где удобно им, а не там, где положено. По словам специалистов «НОВОГОР-Прикамье» это увеличивает частоту засоров системы и повышает риск выходов стоков на поверхность. В результате ухудшается экологическая обстановка в городе.

В городе есть специальные точки-колодцы, в которые нужно сливать отходы. Как правило, специальные площадки оборудуются на территориях насосных станций, где можно контролировать то, что сливают. Но коммерсанты не хотят заключать договоры с владельцами выгребных ям и платить деньги.

В компании также обращают внимание, что несанкционированные сбросы производственных жидких отходов влекут негативные последствия вплоть до возникновения чрезвычайных ситуаций (например, несанкционированный слив меркаптана в централизованную систему водоотведения г. Перми в 2014 году). Кроме того, довольно часто водители-ассенизаторы не возвращают крышку люка на место, оставляя колодец открытым и потенциально опасным объектом.

Пермяков просят обо всех случаях нелегальных сливов сообщать по телефонам: 2100-680, 243-02-22, 8912-88-10-222

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