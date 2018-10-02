В пермском спорткомплексе имени Сухарева открыто массовое катание на коньках

СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-02T07:31:40+03:00

Также пермяки могут выйти на лед на крытом катке во Дворце спорта «Орленок»

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В пермском спорткомплексе имени Сухарева (шоссе Космонавтов, 158) раньше, чем обычно, открыли массовое катание на коньках. Сейчас все желающие смогут покататься на крытом катке по субботам и воскресеньям. 45-минутные сеансы начинаются в 15.00, 16.00 и 17.00. В спорткомплексе работает прокат коньков.

Тем временем, 30 сентября заработал каток «Орленок». Он будет работать каждое воскресенье. В новом сезоне стоимость посещения катка для взрослых составит 300 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров - 200 рублей. Льготникам необходимо предъявить удостоверение.

Как и прежде, в «Орленке» будет работать прокат и заточка коньков. Прокат пары обычных коньков на 1 сеанс (45 мин.) будет стоить100 руб., улучшенных - 250 рублей. Заточка новых коньков обойдется в 250 рублей, обычных - в 100 рублей.

45-минутные сеансы массового катания открыты в 16.00, 17.00 и 18.00