Главный инженер вокзала Пермь-II обвиняется в получении взяток на 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:53 2018-10-02T06:53:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ предъявлено окончательное обвинение бывшему главному инженеру железнодорожного вокзала Пермь- II. Он обвиняется по четырем эпизодам получения взятки.

- По версии следствия, с августа 2017 по март 2018 год он получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму около 500 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. - За это он закрывал глаза на нарушения в работе подрядных организаций по техническому обслуживанию оборудования комплекса информатизации, автоматизированного управления связи на вокзальном комплексе Пермь-2.

Кроме того, бывший главный инженер железнодорожного вокзала отдавал в пользование технику без оформления договоров.

Сейчас мужчине предъявлено окончательное обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.