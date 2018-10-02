В Перми запуск тепла в жилые дома затягивают управляющие компании и ТСЖ

СЕГОДНЯ 06:35 2018-10-02T06:35:03+03:00

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Более 20 управляющих компаний и ТСЖ затягивают процесс подачи тепла в жилые дома. Среди них - УК «Клевер», «ПИК-Комфорт», «ПГС-Сервис» и ряд ТСЖ в Индустриальном и Дзержинском районах. Ряд товариществ собственников жилья в целях экономии не подают заявки на подачу отопления.

Сейчас только в 12% жилых домов Ленинского района подается отопление. Немного лучше ситуация в Кировском, Индустриальном, Мотовилихинском и районах. Лидерами в настоящее время являются Дзержинский и Свердловский район и поселок Новые Ляды. Контроль подготовки домов к зиме и процессом подачи тепла должны осуществлять районные администрации. В случае отклонения от сроков на УК и ТСЖ будут налагаться штрафы.

В свою очередь, отопление подано в 100% детских садов, школ и больниц и 2200 домов.

- Теплоснабжение относится к системам жизнеобеспечения, - подчеркнули в городском департаменте ЖКХ. Финансовые или какие-то другие интересы управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающей компании – вторичны в этой ситуации. Все случаи отказа подавать тепло, затягивание этого процесса станут предметом разбирательств со стороны городской прокуратуры.