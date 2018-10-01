Дело одного из подростков, напавших на учеников пермской школы, передано в суд

1 Окт. 20:42 2018-10-01T20:42:08+03:00

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Уголовное дело в отношении одного из подростков, которые в январе устроили резню в школе № 127, направлено в суд.

Напомним, ЧП случилось утром 15 января в школе № 127 Мотовилихинского района. Двое подростков, спрятав лица под темными капюшонами, ворвались в кабинет, где шел урок труда в 4-м «б» классе. Парни напали с ножом на учительницу (она получила 17 ударов), а потом стали бить малышей - старались наносить удары по голове и шее, чтобы наверняка убить. С колотыми и резаными ранами в больницу были доставлены девять четвероклашек и их учительница, которая бросилась на защиту детей. После резни нападавшие пытались убить руг друга, но их доставили в больницу и прооперировали.

- Одного из подростков признали невменяемым, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, - сообщается на сайте СУ СК РФ. - А второго будут судить по статьям «разбой», «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», «покушение на убийство двух и более лиц».

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