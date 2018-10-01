2018-10-01T16:46:29+03:00
Общество

В Прикамье будут судить семерых черных банкиров

Им грозит до семи лет лишения свободы
Андрей МАТЛИН
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Дело черных банкиров будут рассматривать в Ленинском районном суде Перми.Дело черных банкиров будут рассматривать в Ленинском районном суде Перми.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми на скамье подсудимых окажутся семь участников организованной преступной группы. Их обвиняют в выводе крупных сумм в «тень» - по статье о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

- Объединившись в организованную группу, они с 2013 года по конец 2015 года совершили серию незаконных финансовых операций на сумму свыше 260 миллионов рублей, - сообщили в краевой прокуратуре. - При этом был извлечен незаконный доход на сумму не менее 10 миллионов рублей. Оборотные активы направлялись в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки, что позволило уклониться от уплаты налогов.

Заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Перми.

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