В Прикамье 40-летнего полицейского зарезала сожительница
30 сентября в частном доме в Верещагино нашли тело 40-летнего Константина Д. Следователи подозревают, что его убила 38-летняя сожительница.
- По данным следствия, 30 сентября женщина поссорилась с сожителем и причинила ему колото-резаную рану тела, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - От раны он скончался на месте.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемая в преступлении задержана и заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Как рассказывают знакомые погибшего Константина, он много лет работал в полиции.
- 2 октября состоятся похороны, - сообщила родственница полицейского.
Ранее мы рассказывали о том, что пропавшую 10 сентября 54-летнюю жительницу Губахи убил бывший муж. Тело он закопал под полом старой бани. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.