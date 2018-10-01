В Прикамье 40-летнего полицейского зарезала сожительница

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-01T15:53:50+03:00

Изменить размер текста: A A

30 сентября в частном доме в Верещагино нашли тело 40-летнего Константина Д. Следователи подозревают, что его убила 38-летняя сожительница.

- По данным следствия, 30 сентября женщина поссорилась с сожителем и причинила ему колото-резаную рану тела, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - От раны он скончался на месте.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемая в преступлении задержана и заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как рассказывают знакомые погибшего Константина, он много лет работал в полиции.

- 2 октября состоятся похороны, - сообщила родственница полицейского.

Ранее мы рассказывали о том, что пропавшую 10 сентября 54-летнюю жительницу Губахи убил бывший муж. Тело он закопал под полом старой бани. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.