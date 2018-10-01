2018-10-01T14:38:34+03:00
Общество

Со 2 ноября пермяки напрямую смогут летать в Нижний Новгород и Ростов

Авиакомпания «Азимут» запустила продажу билетов на новое направление
Константин КЯКИНЕН
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Со 2 ноября авиакомпания «Азимут» открывает рейсы в Пермь из Нижнего Новгорода. Самолеты будут летать два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода в Пермь в 16:50. В обратном направлении вылет из Перми в 21:05. Время указано местное для каждого аэропорта, сообщили в авиакомпании «Азимут». Минимальный тариф в одну сторону составляет 888 рублей с ручной кладью до 10 килограммов, без багажа и возможности вернуть билет.

Ранее сообщалось, что со 2 ноября в Пермь будут летать самолеты из Ростова. Согласно предварительному расписанию начало работы рейса запланировано на 2 ноября. Перелеты будут совершаться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. При этом вылет из донской столицы будет в 14 часов. В Пермь самолет прибудет в 20.20 по местному времени. Обратный вылет - в 21.15 по местному времени, прилет в Ростов-на-Дону - в 23.25. Самолеты будут летать через Нижний Новгород.

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