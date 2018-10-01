Сотрудники пермской воинской части, где погиб солдат-срочник, привлечены к ответственности

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-01T14:34:46+03:00

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В январе в пермской воинской части погиб 20-летний солдат-срочник Рустам А. По результатам прокурорской проверки к ответственности привлечены 20 сотрудников части.

Напомним, 5 января в воинской части, расположенной на территории авиабазы «Сокол», погиб 20-летний солдат-срочник из Магнитогорска Рустам А.Было установлено, что в декабре прошлого года один из солдат избивал молодого человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

- По результатам прокурорской проверки виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области. - В адрес вышестоящего командования внесено представление, по результатам рассмотрения которого к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 20 должностных лиц войсковой части В частности, 2 из них отстранены от занимаемой воинской должности, в том числе командир, 2 офицера снижены в занимаемой воинской должности, 5 офицеров получили предупреждения. Еще 6 офицерам и старшему прапорщику объявлены выговоры и выговоры.

В пресс-службе добавили, что сейчас в Пермском гарнизонном военном суде идет рассмотрение уголовного дела над солдатом, который обвиняется в том, что довел Руслана А. до самоубийства. За полгода до его гибели солдат унижал его и избивал.