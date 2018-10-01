В Пермь пожилые люди смогут бесплатно посещать исторический парк в течение недели

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-01T14:16:28+03:00

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В историческом парке «Россия – Моя история» пройдет неделя пожилого человека. Люди старшего возраста в эти дни, при предъявлении пенсионного удостоверения, смогут посетить экспозиции со 2 по 7 сентября.

Кроме того в эти дни для пожилых людей и их семей подготовлены специальные мероприятия в рамках программы «Круг поколений». В 15 часов можно будет посетить экскурсию по одной из экспозиции:

• 2 октября — «Рюриковичи»;

• 3 октября — «Романовы»;

• 4 октября — «XX век. Первая половина»;

• 5 октября — «XX век. Вторая половина»;

• 6 октября — «Романовы»;

• 7 октября — «XX век».

Мероприятия пройдут по адресу: г. Пермь, Монастырская, 2, (Речной вокзал) (кроме экскурсии по экспозиции «Рюриковичи» — она будет на Перми-I). Вход на них для пожилых людей и детей до 18 лет – свободный.

Кроме того, для людей старшего возраста в 16 часов в парке будут проводиться мастер-классы: изготовление сувениров из фетра «Птицы в русском фольклоре», «Образ кота в русской культуре» и «Подарок для бабушки». А в 17 часов гости выставки смогут посмотреть любимые советские комедии.