Губернатор проинспектировал строительство социальных объектов краевой столицы

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-01T13:57:46+03:00

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Сегодня, 1 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников совершил инспекционный объезд строящихся социальных объектов в Орджоникидзевском районе города Перми: геронтологического центра и детской поликлиники.

На строительной площадке жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов (геронтологического центра) уже устроены фундаменты, полы цокольного этажа и пожарный резервуар, ведутся работы по устройству стен цокольного этажа, внешней и внутренней канализации.

Будущий геронтологический центр будет представлять собой 4-этажное здание с цокольным этажом общей площадью почти 6,6 тысяч кв.м., где смогут разместиться 150 пациентов. Для них будут созданы условия по социально-педагогической, социально-психологической реабилитации, предполагается создание нескольких разных зон отдыха.

По словам заместителя генерального директора ООО «ГарантСтрой» Алексея Шилова, завершить строительство корпуса предполагается осенью следующего года. «Сейчас мы уже вышли на возведение 1 этажа, через три недели перейдем на 2-ой и так далее, планируем, что к Новому году монолитный каркас будет закончен. Многие работы будут вестись параллельно. Например, одновременно с монолитными работы мы будем подводить канализацию, строить перегородки и устанавливать двери и окна. Мы постараемся закончить строительные работы к 1 октября 2019 года», - прокомментировал планы подрядчик. Отметим, по контракту работы должны быть завершены в 4 квартале 2019 года.

Осмотрев строительную площадку, губернатор отметил необходимость комплексного освоения территории. По словам Максима Решетникова, важно предусмотреть безопасные пешеходные маршруты от остановочных пунктов до учреждения, освещение, а также благоустройство территории центра.

Общая стоимость геронтологического центра составит 518,4 млн рублей. Финансирование проекта ведется в соотношении 30% — Пенсионный фонд России, 70% — бюджет Пермского края.

Вместе с тем в Орджоникидзевском районе продолжается строительство детской поликлиники. Подрядная организация – ЗАО «Национальная газовая компания» – планирует сдать объект во 2 квартале 2019 года. По проекту медучреждение смогут посещать 200 маленьких пермяков в смену.

Сейчас строительство здесь идет с незначительным отставанием, оно вызвано необходимостью перепроектирования фундаментов, которые потеряли свою прочность из-за высокого уровня грунтовых вод. Нагнать отставание предполагается к декабрю этого года. Ввести в эксплуатацию новую поликлинику планируется в середине следующего года.

По итогам обсуждения хода работ губернатор Максим Решетников обозначил необходимость сохранить столь же высокие темпы, – новую поликлинику очень ждут жители Перми.

Напомним, в Пермском крае ведется масштабное строительство новых медучреждений. До 2019 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений: 5 новых поликлиник появится в Перми, по 1 – в Соликамске и Кудымкаре. В частности, в этом году начато строительство 4 детских поликлиник в Кировском, Орджоникидзевском, Индустриальном и Свердловском районах города Перми. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных амбулатории.