2018-10-01T13:40:27+03:00
Общество

В Перми ответственность за отсутствие тепла ляжет на УК и ТСЖ

В отношении обслуживающих организаций, затягивающих сроки запуска тепла, будут применяться меры прокурорского реагирования
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми отопление подано в 100% объектов социальной сферы и в 2200 домов. Запуск отопления в детские сады, школы, больницы в Перми начался с 20 сентября.

В свою очередь управляющие компании и ТСЖ должны увеличить темпы подключения домов к системе теплоснабжения. На них лежит ответственность за своевременный пуск тепла.

- Порядок старта отопительного сезона остается прежним: потребители направляют энергетикам заявку от обслуживающей организации (УК или ТСЖ), после этого будет осуществлена подача тепла, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Период пусконаладочных работ занимает до двух-трех недель.

Название и контактный телефон управляющей организации или ТСЖ жители могут найти на квитанции. Сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99. Кроме того, можно обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края по телефону: 236-21-31.

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