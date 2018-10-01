2018-10-01T13:28:58+03:00
Происшествия

В Пермском крае группа мошенников обманывала доверчивых граждан

Один из них звонил пожилым людям, двое других забирали деньги
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Трое ранее судимых мужчин обманывали доверчивых граждан. Главарь банды, 26-летний молодой человек разработал план обогащения за чужой счет. Находясь в колонии, он звонил пожилым людям. Менял тембр, интонацию и звучание голоса, представлялся родственником, сыном или внуком. Затем он сообщал доверчивым гражданам, что попал в аварию и ему срочно нужны деньги. Или представлялся другом родственника, который стал участником преступления и деньги нужны, чтобы избежать тюрьмы.

Молодой человек за вознаграждение привлекал знакомых: 25-летнего и 32-летнего ранее судимых мужчин. Они выполняли роль посредников.

- Две пенсионерки попались на уловки мошенника, - сообщили в краевой полиции. - Не подозревая обмана и желая помочь родному человеку, передали преступникам деньги, около 20 тысяч рублей каждая. Еще четыре человека проявили свою бдительность и не поддались на уловки афериста.

32-летний мужчина по совокупности преступлений с учетом ранее вынесенного приговора проведет в колонии строгого режима 2 года и 1 месяц, его 25-летний подельник - 2,5 года.

В ближайшее время 26-летний лидер преступной группы, звонивший доверчивым гражданам, предстанет перед судом.

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