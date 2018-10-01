В Чусовом приставы опечатали культурно-деловой центр

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-01T12:06:40+03:00

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На 45 суток судебные приставы приостановили деятельность культурно-делового центра в Чусовом на ул. Ленина, 45. В учреждении размещены три зрительных зала общей вместимостью 1200 человек. В фойе, банкетном зале и в выставочных помещениях могут находиться до 800 человек.

Несколько лет назад инспектор по пожарному надзору провел проверку здания КДЦ и выявил множество нарушений. Складские помещения с декорациями, бутафорией и разнообразным сценическим реквизитом не защищены автоматическими установками пожаротушения. В проемах со стороны сцены отсутствуют противопожарные двери, в главном зрительном зале и кинорубке не установлена пожарная сигнализация.

Администрация КДЦ по решению суда должна была устранить нарушения к августу 2018 года, но в установленные сроки требования исполнены не были.

- После очередной проверки директор вновь оказалась в суде, - рассказали в службе судебных приставов. - Приняв во внимание, что существующие нарушения пожарной безопасности представляют реальную угрозу для граждан, суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности центра. Судебные приставы опечатали помещения сцены, склады с театральным реквизитом, кладовые, зрительные залы.

Следующие полтора месяца приставы будут регулярно осуществлять проверку сохранности наложенных пломб.