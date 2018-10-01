В Перми произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 ребенка

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-01T10:23:17+03:00

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24 сентября в Дзержинском районе в 16 часов на проспекте Парковый водитель автомобиля «Toyota Camry» у дома №25 сбил трехлетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок шел вместе с мамой по пешеходному переходу. В результате ДТП малыш получил различные травмы.

На следующий день неизвестный сбил на автомобиле 17-летнюю девушку. Водитель поворачивал с ул. Окулова на ул. Петропавловскую. После ДТП он скрылся с места аварии. Всех, кому что-либо известно по данному факту, просим обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам 246-79-00, 261-99-99 или «02». Анонимность гарантируется.

26 сентября автобус MERCEDES-BENZ-0405N допустил падение 11-летнего пассажира, который получил травмы. Автобус двигался по шоссе Космонавтов и резко затормозил.

27 сентября в Свердловском районе Перми в часов по техническому проезду, со стороны ул. Таманской в направлении ул. Горловской, двигался автомобиль ВАЗ-219259. 23-летний водитель в районе дома №70 по ул. Старцева, допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По всем фактам ДТП проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказали в городском управлении ГИБДД,