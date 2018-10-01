В Прикамье сотрудник автомойки угнал иномарку

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-01T10:11:49+03:00

31-летний молодой человек выпил и взял машину клиента покататься и разбил ее

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Житель Усолья оставил автомобиль « Опель Астра» на автомойке и уехал по делам. Когда он вернулся за машиной, то ее на месте не оказалось. 36-летний мужчина обратился в полицию.

Прибывшие на место преступления полицейские установили, что машиной завладел 31-летний сотрудник автомойки, ранее судимый за аналогичное преступление.

Стражи порядка задержали и доставили угонщика в территориальный отдел внутренних дел для дачи показаний. Выяснилось, что сотрудник автомойки после распития спиртных напитков взял машину клиента, чтобы покататься. Но не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Ущерб составил 580 000 рублей, сообщили в краевой полиции.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что житель Губахи за пьяную езду отправится в колонию. 34-летний губахинец неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.