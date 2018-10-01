В Прикамье сотрудник автомойки угнал иномарку
Житель Усолья оставил автомобиль « Опель Астра» на автомойке и уехал по делам. Когда он вернулся за машиной, то ее на месте не оказалось. 36-летний мужчина обратился в полицию.
Прибывшие на место преступления полицейские установили, что машиной завладел 31-летний сотрудник автомойки, ранее судимый за аналогичное преступление.
Стражи порядка задержали и доставили угонщика в территориальный отдел внутренних дел для дачи показаний. Выяснилось, что сотрудник автомойки после распития спиртных напитков взял машину клиента, чтобы покататься. Но не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Ущерб составил 580 000 рублей, сообщили в краевой полиции.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее мы писали, что житель Губахи за пьяную езду отправится в колонию. 34-летний губахинец неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.