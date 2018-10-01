В Перми за растрату 2 млн рублей осужден председатель ТСЖ

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-01T09:48:17+03:00

Имея доступ к корпоративной банковской карте, он тратил деньги на развлечения и отдых

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Три года проведет в исправительной колонии общего режима бывший председатель ТСЖ «Содружество-2д». Кроме того, он должен возместить собственникам жилья ущерб в размере 2 млн рублей и выплатить штраф - 200 тысяч рублей

Председатель ТСЖ похитил более 2 млн рублей из кассы товарищества. Имея доступ к корпоративной банковской карте ТСЖ, председатель снимал с нее денежные средства и тратил их на посещение развлекательных заведений и отдых.

Кроме того, председатель единолично принял решение заключить договор с одной из охранных фирм, несмотря на то, что у ЧОПа отсутствовала лицензия. Затем охранное агентство вообще прекратило свое существование, однако деньги ей перечислялись со счета ТСЖ регулярно. Также «предприимчивый» руководитель ТСЖ составил фиктивный договор и подписал акты приема-передачи о якобы оказанных услугах по проведению электромонтажных работ. Деньги он присвоил себе, сообщили в краевой прокуратуре.