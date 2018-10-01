Пожилой пермяк бросил в лицо женщине чайник с кипящей водой

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-01T09:27:41+03:00

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Двое жителей Пермского края попали в криминальную хронику Оренбургской области. На съемной квартире в Соль-Илецке 69-летний мужчина бросил в лицо женщине чайник с кипящей водой. Жительница Прикамья с ожогами обратилась в городскую больницу

- Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», - сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области. - Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.

Тем временем, в Прикамье вор пытался убить хозяина квартиры, которую не получилось обокрасть. Теперь ему грозит наказание за два преступления. 38-летний ранее неоднократно судимый житель поселка Гайны решил обокрасть квартиру местного жителя. Но 53-летний хозяин квартиры неожиданно и увидел незваного «гостя». Вор, которого застигли на месте преступления, достал нож и напал на мужчину. Потерпевший оказал нападавшему активное физическое сопротивление, выбежал из квартиры на улицу и обратился к соседям