2018-10-01T08:56:35+03:00
Происшествия

Житель Губахи за пьяную езду отправится в колонию

34-летний губахинец неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В феврале в Губахе сотрудники ГИБДД на ул. Орджоникидзе остановили автомобиль «Деу Нексия». В ходе проверки документов они заметили, что водитель находится в нетрезвом виде. Нарушитель согласился пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, Алкотестер показал, что в выдыхаемом им воздухе содержится 0,31 мг/л этилового спирта. Мужчину отстранили от управления транспортным средством.

В ходе дальнейшей проверки стражи порядка выяснили, что за месяц до этого молодой человек уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Тогда его привлекли к штрафу в 30 тысяч рублей. Кроме того, он был лишен прав на 1 год 6 месяцев. Однако нарушитель вновь сел за руль в нетрезвом виде.

На этот раз возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Губахинский суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, сообщили в краевой полиции.

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