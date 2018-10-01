В Перми в аварии пострадал 53-летний водитель «Лады Весты»

СЕГОДНЯ 07:41 2018-10-01T07:41:41+03:00

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Авария произошла 30 сентября в шесть утра на перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта в Свердловском районе краевой столицы.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 53-летний водитель «Лады Весты» не остановился перед стоп-линией. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Хондой Аккорд» под управлением 28-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Ему назначено амбулаторное лечение. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Также мы писали, что вечером 30 сентября на Ленском тракте в Кунгуре произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ - 2112 и «Газель», На место происшествия были вызваны пожарные и спасатели. Легковушка получила серьезные повреждения. Водитель ВАЗа оказался зажат в искореженном автомобиле. С помощью гидравлического оборудования мужчину извлекли из автомобиля ВАЗ 2112 и передали врачам скорой помощи.