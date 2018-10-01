Пермячка отравилась роллами и добилась компенсации в 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-01T06:51:19+03:00

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В октябре 2017 года четверо жителей Перми заказали в кафе суши и роллы. После употребления их в пищу они почувствовали себя плохо. Одну из пострадавших отвезли в инфекционное отделение медико-санитарной части.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело проверку по факту отравления и установило, что отравление связано с употреблением пищи, приготовленной для населения в кафе «Sushilife».

Ведомство выступило с защитой интересов пострадавшей женщины и обратилось в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о возмещении вреда, причиненного некачественной продукцией, сообщили в пресс-службе Мотовилихинского арйонного суда.

В ходе рассмотрения дела владелец кафе заключил мировое соглашение с пострадавшей. Он заплатил компенсацию морального ущерба в размере 50 000 рублей. Кроме того, он возместил расходы на лечение в сумму более 20 тысяч рублей.