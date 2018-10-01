В Прикамье водитель ВАЗа пострадал в лобовом столкновении с «Газелью»

СЕГОДНЯ 06:28 2018-10-01T06:28:34+03:00

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Вечером 30 сентября на Ленском тракте в Кунгуре произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ - 2112 и «Газель», На место происшествия были вызваны пожарные и спасатели.

Легковушка получила серьезные повреждения. Водитель ВАЗа оказался зажат в искореженном автомобиле.

- С помощью гидравлического оборудования мужчину извлекли из автомобиля ВАЗ 2112 и передали врачам скорой помощи, - рассказали в Кунгурской городской службе спасения.

39-летний водитель отечественной легковушки доставлен в городскую больницу. Водитель «Газели» не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, что пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Перми. Он превысил скорость и врезался в грузовик. Молодой человек превысил скорость и врезался в впереди идущий грузовой рефрижератор. В результате аварии пассажирка лихача получила множественные травмы, не совместимые с жизнью. Женщина скончалась.