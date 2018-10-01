Пермский «летающий лыжник» Евгений Климов досрочно стал победителем летнего Гран-При

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-01T06:17:24+03:00

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В минувшие выходные определился победитель общего зачета летнего Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина. Впервые в истории соревнований победу одержал россиянин. 24-летний пермяк Евгений Климов занял четвертое место на этапе в австрийском Хинценбахе и стал недосягаем для соперников. За тур до окончания летнего Кубка мира он выиграл главный приз.

Климов после первого прыжка занимал 10-ое место, но во второй попытке улетел на 91 метр и занял четвертое место. На тот момент еще сохранялся шанс, что немец Карл Гайгер навяжет на домашнем трамплине в Клингентале россиянину борьбу, но для этого ему нужно было выигрывать этап. Но этого не случилось, немец занял только третье место. Победу на домашнем этапе одержал австриец Даниэль Хубер, вторым стал швейцарец Киллиан Пайер.

Таким образом, за тур до окончания летнего Гран-При Евгений Климов завоевал престижный трофей. На счету пермяка 555 баллов, на втором месте Гайгер с 416 очками и замыкает тройку сильнейших Петр Жила из Польши (382 очка).