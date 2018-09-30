Пермский политех вошел в один из самых авторитетных рейтингов университетов мира

СЕГОДНЯ 15:12 2018-09-30T15:15:18+03:00

По показателю дохода от исследовательских разработок ПНИПУ занял 235 место в мире

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Каждый год журнал Times Higher Education: World University Rankings составляет рейтинг университетов мира. Этот рейтинг считается одним из самых авторитетных и престижных. В этом году в него включили 35 российских вузов.

- При составлении рейтинга в университетах изучаются следующие направления: преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие и доход от взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, - сообщается на сайте ПНИПУ. - Впервые в истории и наш университет вошел в этот рейтинг.

По показателю дохода от научно-исследовательских разработок пермский политех занял 11 место среди российских университетов, 235 место среди 1258 университетов мира.

Ранее мы рассказывали о том, что пермский «политех» попал в рейтинг 100 элитных вузов России по версии Forbes. Эксперты журнала впервые оценили вузы по степени «элитности» их выпускников.