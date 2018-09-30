2018-09-30T15:17:03+03:00
Происшествия

Нанес более 100 ударов: житель Прикамья до смерти избил бывшего отчима

Мужчина не мог забыть о том, как отчим бил его мать
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чернушинском районе осудили 29-летнего местного жителя Платона В. По данным дела, в мае этого года он убил бывшего отчима.

В один из вечеров мужчины вместе распивали алкогольные напитки, а потом Платон В. вспомнил о том, что несколько лет назад бывший отчим бил его мать. Они начали ссору, ушли в другую комнату, где также разговаривали на повышенных тонах.

- Отчим просил бывшего пасынка успокоиться, но тот не реагировал, а потом сказал: «Раньше ты бил мою мать, теперь я буду бить тебя», - приводятся показания свидетеля в приговоре. – Затем Платон В. повалил отчима на пол и стал наносить ему удары по голове, телу, ногам.

В тот вечер на ногах у мужчины были армейские берцы, поэтому удары выходили очень сильными. Когда отчим почти перестал шевелиться, его обидчик покинул дом. Супруга пострадавшего мужчины вызвала медиков, но тот скончался от полученных травм.

На следующий день Платона В. арестовали. Позже эксперт сообщил, что погибшему мужчине было нанесено не менее 133 ударов.

- На суде мужчина раскаивался в содеянном, говорил, что хотел проучить бывшего родственника, а не убивать его, - сообщается в документах дела. – Суд приговорил мужчину к 7 годам в исправительной колонии строгого режима.

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