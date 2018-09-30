2018-09-30T12:49:17+03:00
Происшествия

В Прикамье вор пытался убить хозяина квартиры, которую не получилось обокрасть

Теперь ему грозит наказание за два преступления
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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29 июля этого года 38-летний ранее неоднократно судимый житель поселка Гайны решил обокрасть квартиру местного жителя. Он незаконно проник в жилище и стал осматриваться. Но неожиданно вернулся 53-летний хозяин квартиры и увидел «гостя». Вор, которого застигли на месте преступления, достал нож и напал на мужчину, чтобы убить его, скрыв покушение на кражу.

- Потерпевший оказал нападавшему активное физическое сопротивление, выбежал из квартиры на улицу и обратился к соседям, проживающим напротив, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – В отношении вора возбудили уголовное дело по статьям «покушение на кражу, с незаконным проникновением в жилище» и «покушение на убийство, с целью скрыть другое преступление». Расследование уголовного дела продолжается. Гражданина ждет суд.

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