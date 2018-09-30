2018-09-30T08:59:06+03:00
Происшествия

В Прикамье трое мужчин жестоко избили 21-летнего парня

Его увезли в больницу
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Александр ГЛУЗ
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В субботу, 29 сентября, в деревне Нестюково Пермского района поссорились местные жители. Трое мужчин, испытывая неприязнь к 21-летнему молодому человеку, избили его.

- Его отвезли в больницу медики «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Подозреваемые задержаны стражами порядка и водворены в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что в Перми полицейские отказались возбуждать уголовное дело в отношении коллектора, который в августе избил артистку оперного театра Валерию Лебедеву. В его действиях не нашли состава преступления. В полиции пришли к выводу, что в действиях коллектора отсутствуют признаки преступления, предусмотренные статьей "Угроза убийством".

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