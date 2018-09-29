В Перми пьяный водитель устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-29T16:21:35+03:00

Он превысил скорость и врезался в грузовик

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Авария случилась в июле этого года. Как рассказали в пресс-службе суда Мотовилихинского района, водитель KIA ехал по улице Новогайвинская (со стороны Писарева).

Молодой человек превысил скорость и врезался в впереди идущий грузовой рефрижератор. В результате аварии пассажирка лихача получила множественные травмы, не совместимые с жизнью. Женщина скончалась.

В момент ДТП водитель был пьян. При этом в суде отметили, что раньше он уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Молодого человека осудили по двум статьям Уголовного кодекса - "Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Приговор суда - два года и семь месяцев лишения свободы. Кроме этого, он должен выплатить родственникам погибшей женщины компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.