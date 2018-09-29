2018-09-29T10:13:41+03:00
Происшествия

В Кунгуре задержали подростка, который избил 14-летнюю школьницу

Девочка с тяжелой травмой головы находится в больнице
Вероника РАНГУЛОВА
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Подозреваемый находится в СИЗОПодозреваемый находится в СИЗОФото: архив "КП"
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Все случилось на этой неделе, 25 сентября. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, в Кунгурскую городскую больницу поступила 14-летняя школьница с тяжелой травмы головы.

Девочка сообщила, что она живет в деревне Мериново. С ее слов, незнакомый молодой человек, с которым она случайно встретилась на улице, нанес ей телесные повреждения.

Следователи в Кунгуре возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Через два дня подозреваемого задержали, им оказался 16-летний житель Кунгура, раньше он не был судим.

Пока молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Идут следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в ведомстве. - Выясняются мотивы преступления, идет сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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