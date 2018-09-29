В Перми автобус № 14 начал ходить по привычному маршруту

СЕГОДНЯ 09:54 2018-09-29T09:55:07+03:00

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Хорошая новость для тех, кто пользуется для поездок автобусным маршрутом № 14. Как сообщили в администрации Перми, движение автобуса возобновлено по привычному маршруту.

На этой неделе Пермская сетевая компания завершила работы по реконструкции тепловой сети на улице Николая Островского - на участке от улицы Малышева до Тимирязева.

- Это один из ключевых участков «тепловых артерий», по которым энергоресурс поставляется в квартиры пермяков, проживающих в центре города, - пояснили в администрации. - На этом участке смонтированы новые трубопроводы диаметром 700 мм.

В связи с окончанием работ движение автобусов № 14 по Островского возобновлено в прямом и обратном направлениях. Сейчас на этой улице завершается восстановление благоустройства.

Также напомним, что с понедельника, 1 октября, вводятся платные парковки на территории, ограниченной улицами Революции, Николая Островского, Чернышевского, площадью Карла Маркса, улицами Сибирской, Полины Осипенко и Комсомольским проспектом, а также на участке улицы Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта.

Стоимость одного часа стоянки машины в зоне платной парковки - 20 рублей. Плата взимается в рабочие дни с 9 до 19 часов.