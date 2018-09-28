В МЧС предупредили о мокром снеге и порывистом ветре в Прикамье

СЕГОДНЯ 18:49 2018-09-28T18:49:42+03:00

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В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили прикамцев о том, что в ночь на субботу в регионе весьма вероятны неблагоприятные погодные явления.

- По данным метеорологов, ночью в Прикамье ожидаются дожди, местами довольно сильные, в отдельных районах – с мокрым снегом, - сообщили в этом ведомстве. - При этом порывы ветра могут достигать скорости 20 метров в секунду. Температура водуха опустится до +1 градуса, местами возможны заморозки.

Такая же ненастная погода ожидается и в первой половине субботы. Днем воздух даже на юге края не прогреется выше 11 градусов, а на севекре будет не теплее 6 градусов.

В связи с такими погодными условиями увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, поэтому автомобилистов просят проявлять осторожность.