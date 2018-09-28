В выходные в Перми закроют для транспорта улицу Братьев Вагановых

СЕГОДНЯ 18:21 2018-09-28T18:21:41+03:00

В мэрии рассказали, как можно будет объехать закрытый участок дороги

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С утра субботы до воскресного вечера в Перми закроют для проезда транспорта часть улицы Братьев Вагановых там, где она пересекает улицу Уральская.

Таким образом, по этой улице транспорт не сможет пересечь Уральскую.

- Улицу закроют с 8.00 29 сентября до 20.00 30 сентября, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». – Это связано с проведением работ по устройству дорожной одежды в рамках капитального ремонта улицы Уральской.

При этом объезд будет осуществляться по улицам Крупской и Розалии Землячки.

Движение по улице Уральской сохранится в прежнем режиме - на четной стороне улицы Уральской открыто движение в направлении центра города.