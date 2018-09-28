2018-09-28T15:12:51+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили напавших на таксиста грабителей

Они запихнули водителя в багажник и катались по городу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В конце мая этого года в Краснокамске двое мужчин попросили таксиста довезти их до села Черная. В пути они напали на 55-летнего водителя, потребовали деньги и ценности, угрожая отрезать ему нос. Размахивая перед ним ножом, они несколько раз порезали ему лицо.

Таксист испугался за свою жизнь и вынужден был отдать серебряную цепь с нательным крестом и 800 рублей. Затем водитель по требованию налетчиков отвез их до гаражей. Та водитель попытался убежать, но нападавшие его поймали, избили и закрыли в багажнике.

После это они поехали кататься по городу. Доехав до круглосуточного питейного заведения на ул. Новостройки, налетчики решили проверить состояние таксиста, открыли багажник и обнаружили его в крови, трясущегося от страха. Молодые люди выпустили его, заставили выпить, а затем снова закрыли в багажнике и продолжили кататься по ночному городу.

- Таксист провел в багажнике около часа, - рассказали в краснокамском городском суде. - За это время он успел попрощаться с жизнью, предпринимал безуспешные попытки выпрыгнуть из багажника на ходу. Через некоторое время водитель почувствовал сильный удар и понял, что произошло ДТП. С помощью палки он выбрался наружу. Он увидел, что машина врезалась в «Газель», а нападавшие сбежали.

Сотрудники полиции увезли таксиста в больницу, где ему зашили резаные раны на голове и руке. Налетчиков нашли и осудили. Один отправится в колонию строгого режима на 9 лет, второй - на семь с половиной лет.

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