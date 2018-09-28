2018-09-28T14:44:18+03:00
Общество

Пермский МФЦ собирается принять на работу робота

Тестирование запланировано на ноябрь 2018 года
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В одном из краевых многофункциональных центров будет работать Промобот, которого для МФЦ разработала пермская компания с одноименным названием. Он уже собран и готов к началу настройки. Искусственному интеллекту осталось пройти обучение госуслугам.

Главней задачей робота станет консультирование заявителей – сегодня эту обязанность выполняют администраторы. Он будет встречать и провожать гостей, отвечать на вопросы посетителей.

Как рассказали в краевом МФЦ, в отличие от своих собратьев, которые уже работают в отделениях других регионов, пермский робот-консультант обладает искусственным интеллектом последнего поколения – модель Promobot 4.0.

- Шесть независимых положений позволяют его конечностям двигаться точно так же, как и у человека, - рассказал начальник управления Пермского краевого МФЦ» Сергей Кудымов.- Робот может подстраиваться под рост собеседника, подает руку при встрече, обладает способностью запоминать людей, с которыми ему когда-либо приходилось общаться.

Робот способен беспрерывно работать на протяжении восьми часов, а когда у неё истекает 95% заряда, самостоятельно направляется к источнику энергии. Еще одно отличие от предыдущих версий — это отличный слух. Микрофоны установлены по всему корпусу и работают по принципу человеческого уха.

Тестирование пермского робота-консультанта запланировано на ноябрь 2018 года. К постоянной работе новый сотрудник приступит до конца года.

- Конечно, робот никогда не сможет заменить специалистов МФЦ, однако он способен значительно повысить качество предоставления услуг заявителям, в первую очередь, на этапе консультирования, - считает начальник управления координации деятельности «Пермского краевого МФЦ» Айгуль Ахмарова.

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