2018-09-28T14:22:02+03:00
Происшествия

Телефонный аферист, отбывающий наказание в колонии, обманывал жителей Прикамья

Он представлялся полицейским и говорил, что готов освободить родственника от уголовного ответственности за определенную плату
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Житель Соликамска продолжал заниматься мошенничеством, даже отбывая наказание в колонии Сургута. С ноября 2017 года по январь 2018 года он умудрился обмануть 10 жителей Соликамска. Он звонил людям ночью и представлялся полицейским. Разбуженным ночным звонком он предлагал освободить от уголовной ответственности родственников за определенную плату.

Таким нехитрым способом он обогатился на 380 тысяч рублей. Нотелефонного афериста вычислили. В ходе следствия подсудимый свою вину признал полностью.

- Соликамский суд приговорил виновного к лишению свободы сроком 18 лет 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. - сообщили в краевой прокуратуре. - С подсудимого взысканы денежные средства в пользу потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы писали, что девять торговцев «белой смертью» предстанут перед судом в Прикамье.

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