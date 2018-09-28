В Прикамье пропал 77-летний пенсионер, которого выписали из больницы

СЕГОДНЯ 14:06 2018-09-28T14:06:38+03:00

Он должен был уехать из Соликамска в Чердынь, но в автобус он не сел

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В Соликамске пропал 77-летний Анатолий Горшков. 24 сентября пожилого мужчину выписали из больницы, расположенной на ул. Молодежной.

- Мужчина живет в Чердыни и должен был уехать домой на рейсовом автобусе, - рассказали в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. - Но в автобус он так и не сел. Водитель автобуса сказал полицейским, что среди пассажиров его не было. Связаться с ним не представляется возможным, поскольку у него не было телефона.

Волонтеры сказали, что сердечными заболеваниями пенсионер не страдал. Сейчас полиция просматривает видео с камер наружного наблюдения. Пока пожилой мужчина не обнаружен.

Анатолию Горшкову на вид 75–80 лет, рост 160 сантиметров, глаза темные, русые волосы, худощавое телосложение, прихрамывает.

На мужчине была черная куртка, темно-серая кепка, темные брюки и коричневые туфли.

Всех, кто видел Анатолия Горшкова, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону (342) 241-36-40.