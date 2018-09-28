2018-09-28T13:54:55+03:00
Общество

В Перми продолжаются гастроли знаменитого шоу Гии Эрадзе «Баронеты».

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Гастроли знаменитого шоу продолжаются в Перми!

«Баронеты» - это более 100 дрессированных животных: тигры, леопарды, пантеры, пеликаны, олени и многие другие. Все животные - полноправные участники спектакля, творящегося на манеже: танцуют, делают акробатические трюки.

Причем уникальность проекта в том, что они работают на манеже не по одиночке. Медведи - все вшестером - играют на музыкальных инструментах, ловят букет невесты на «Цыганской свадьбе», скачут верхом на конях. 12 хищных кошек послушно следуют командам Андрея и Натальи Широкаловых. А в аттракционе «Райский сад», пока какаду и ара выполняют на манеже сложные трюки, над залом летают розовые пеликаны.

Пермский цирк

Ул. Уральская, 112

29, 30 сентября в 13.00 и 17.00 (0+), далее по субботам и воскресеньям до 14 октября

Билеты: 800 - 1800 руб., дети до 3 лет - бесплатно

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