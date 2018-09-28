Банда наркоторговцев предстанет перед судом в Прикамье

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-28T14:45:36+03:00

Закладки с синтетическими наркотиками они делали в Перми и Нытве

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Девять участников организованной группы наркодилеров предстанут перед судом. Банда состояла из шести мужчин и трех женщин в возрасте от 18 до 38 лет. Они организовали сбыт синтетического наркотика N-метилэфедрон в Перми и Нытве.

Торговали запрещенными веществами наркодилеры с июня по ноябрь 2017 года, после чего их задержали полицейские. Стражи порядка обнаружили 34 закладки с запрещенными веществами, в общей сложности изъято 126 граммов синтетического наркотика, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Во время следствия торговцы наркотиками содержались под стражей. Сейчас уголовное дело завершено, материалы переданы в суд.

Тем временем, в Перми осудили банду мошенников, которые присваивали квартиры умерших. Они нажились на этом на 25 миллионов рублей. Суд признал членов банды виновными в мошенничества в крупном размере. И назначил им значительные сроки лишения свободы – от 5 до 9,5 лет.